Olympiakos zet uitleenbeurt Mirallas stop 05 mei 2018

De Griekse competitie is nog niet afgelopen, maar Olympiakos stuurt huurling Kevin Mirallas nu al terug naar Everton. Het seizoen van de Rode Duivel (30) zit erop: de huurovereenkomst werd verbroken. Terug naar afzender. De Griekse topclub haalde zijn ex-topschutter in januari met grote trom terug. Duizenden fans wachtten hem op aan de luchthaven, maar hij loste de verwachtingen nooit in. Olympiakos vindt de aankoopoptie van 7 miljoen in zijn contract bovendien niet in verhouding staan met de kwaliteit. Mirallas scoorde in Griekenland slechts twee keer. Bij Everton ligt hij nog tot 2020 onder contract, maar de club wil van hem af.

