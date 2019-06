Exclusief voor abonnees Olympiakos doet Vermaelen voorstel 07 juni 2019

De kans bestaat dat de toekomst van Thomas Vermaelen (33) in Griekenland ligt. Olympiakos heeft de Rode Duivel, die momenteel in Tubeke de interlands tegen Kazachstan en Schotland voorbereidt, een concreet contractvoorstel gedaan. Het is onduidelijk of Vermaelen interesse heeft in dat aanbod. Vermaelen is transfervrij nadat Barcelona zijn aflopende overeenkomst niet verlengde. Het afgelopen seizoen speelde hij slechts negen competitiewedstrijden. Telkens als hij in actie kwam, ontgoochelde hij wel niet. In de entourage van de speler klinkt het dat Vermaelen meerdere opties heeft - Olympiakos krijgt dus concurrentie in de strijd om zijn handtekening. (PJC)