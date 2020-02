Exclusief voor abonnees Olivier Bricks wel op batibouw 08 februari 2020

Door een vergissing is baksteenfabrikant Olivier Bricks vermeld in het lijstje van exposanten die afhaken voor Batibouw, op blz. 3 in onze krant van gisteren. Dat klopt niet. De West-Vlaamse producent van gevelstenen is van zaterdag 29 februari tot en met zondag 8 maart wel degelijk aanwezig op de bouwbeurs in Brussels Expo. Hij kondigt aan er enkele verrassende nieuwigheden voor te stellen.