Exclusief voor abonnees Olivia Newton-John VRAAGT € 180.000 VOOR OUTFIT 'GREASE' 21 juni 2019

Om geld in te zamelen voor haar kankerbehandelingscentrum, verkoopt Olivia Newton-John enkele van haar iconische 'Grease'-outfits in een veiling. Eén daarvan is het zwarte ensemble dat ze droeg aan het einde van de film, na haar overgang van braaf schoolmeisje naar sekssymbool. Verwacht wordt dat de broek en het jasje 180.000 euro zullen opbrengen. In totaal worden zowat 200 items geveild, waaronder ook het script. Dat moet zo'n 3.400 euro opleveren.