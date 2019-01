Olivia en Arthur stoten Louise en Liam van de troon 03 januari 2019

Twee nieuwe namen stonden in 2018 bovenaan de lijst van populairste voornamen die in Vlaanderen aan pasgeboren baby's werden gegeven. Ouders kozen het vaakst voor Olivia en Arthur, zo blijkt uit gegevens van Kind en Gezin. In de loop van vorig jaar kregen 326 pasgeboren meisjes de voornaam Olivia. Die werd twee keer meer gekozen dan Mila. Op de derde plaats volgt Marie (313). Louise, de populairste meisjesnaam van 2017, volgt op de vierde plek en op plaats vijf staat Emma, die van 2009 tot en met 2014 bijna steevast als populairste uit de bus kwam. Voor Olivia is de 'titel' de bekroning van een gestage opmars, want de naam kwam nog maar in 2011 de top 30 binnen. Bij de jongensnamen was Arthur het populairst (322). De naam staat al zeven jaar na elkaar in de top tien en stond in 2015 al eens op één. Daarna volgen Noah (314), Lucas (292) en Leon en Liam (beide 289). Liam was in 2017 nog de vaakst gekozen jongensnaam.

