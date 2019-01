Olijfolie fors duurder door slechte oogst 30 januari 2019

Slecht nieuws voor de liefhebbers van olijfolie: de productie in Italië is vorig jaar met 57% afgenomen, van 429.000 tot 185.000 ton. Dat maakt van 2018 één van de slechtste jaren uit de geschiedenis van de olijfteelt. Grootste boosdoener waren de weersomstandigheden. Zo kende de belangrijkste regio, Apulië, die normaal goed is voor zowat de helft van de Italiaanse opbrengst, een terugval van liefst 65% wegens vorst. Op de koop toe kregen de plantage ook te maken met een bacterie (xylella). Door de schaarste schieten de prijzen de hoogte in. In december was extra vierge olijfolie al 40% duurder geworden dan in juni.

