Exclusief voor abonnees Olijfboomcoalitie na enkele uren al begraven 16 juni 2020

Het persoonlijke voorstel van Björn Rzoska, Vlaams Parlementslid voor Groen en onlangs nog uitdager van Meyrem Almaci als voorzitter, om een 'olijfboomcoalitie' van groenen, socialisten en christendemocraten met één rechtse partij, N-VA of Open Vld, op poten te zetten, werd enkele uren later al doodverklaard. "Openheid is belangrijk, wij gaan altijd gesprek aan, maar met een partij die de superkern verlaat omdat voorstellen 'te sociaal' zijn, is het water te diep", reageerde Groen-voorzitster Almaci. Ze verwees naar de superkern van afgelopen vrijdag, waar N-VA de steunmaatregelen niet goedkeurde.