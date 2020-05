Exclusief voor abonnees Olifanten Planckendael verliezen hun "felle" matriarch 20 mei 2020

00u00 0

Planckendael is in rouw. Gisterochtend werd olifant Dumbo er dood aangetroffen. Het 48-jarige dier was al een tijd ziek. "De afgelopen weken was ze fel vermagerd en ze was ook blind aan één oog. Ze liep overal tegen. Haar levenskwaliteit was er flink op achteruitgegaan", zegt woordvoerster Ilse Segers. Volgens de dierentuin wordt een Aziatische olifant gemiddeld 50 à 60 jaar. Dumbo werd in het wild geboren en kwam in 1974 naar de Zoo van Antwerpen. Ze was toen 2 jaar. Later verhuisde ze met de hele kudde naar Planckendael. Met Dumbo verliest de groep nu haar matriarch. "Ze was heel groot. De andere olifanten luisterden naar haar. De hiërarchie zal nu herschikt worden." Kris Lamon, moderator van de Facebookgroep 'De olifanten van Planckendael', was maandag nog op bezoek in het dierenpark. "Er hingen bordjes waarop te lezen stond dat ze ziek was, en dat was er ook aan te zien. Toch schrok ik deze ochtend van het bericht. Jammer. Het was zo'n felle madam..." (WVK)

