Exclusief voor abonnees Olifant uit Antwerpse Zoo moet nog vóór brexit naar Engeland 28 oktober 2019

00u00 0

De Antwerpse Zoo hoopt de 12-jarige olifant Ming Jung zo snel mogelijk in Engeland te krijgen. Daar zou hij worden ingezet als kweekstier in de dierentuin van Whipsnade. De verhuis zou vóór 31 oktober moeten gebeuren, want bij een brexit wordt het niet eenvoudig om dieren uit te wisselen - daar bestaan geen akkoorden over.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen