Olieprijs stijgt boven 70 dollar

Voor het eerst in drie jaar is de prijs van een vat Noordzee-olie (159 liter) boven de 70 dollar geklommen. Met 70,04 dollar bereikte de olieprijs zijn hoogste peil sinds november 2014. De stijging is te danken aan de productiebeperking van het oliekartel OPEC en de afnemende Amerikaanse oliereserves. Ook de politieke onrust in producerende landen, zoals Iran en Venezuela, jaagt de prijs de hoogte in.

