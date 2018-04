Olieprijs spurt naar hoogste peil sinds 2014 12 april 2018

De prijs voor een vat ruwe aardolie is op de Londense markt naar zijn hoogste peil in drie jaar gespurt. Voor Brent-olie moest gisteravond 72,63 dollar per vat (159 liter) betaald worden. De olieprijs stijgt omwille van de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië maakte bekend dat een raket boven de hoofdstad Riyad werd onderschept. Ook de dreigende taal van Donald Trump aan het adres van Rusland in verband met een mogelijke vergeldingsactie in Syrië geeft het zwarte goud een zetje. Eerder deze week brak de olieprijs al door de kaap van 70 dollar door de dreigende handelsoorlog tussen China en de VS.