Olieprijs krijgt alweer klappen 21 november 2018

De verkoopgolf op de aandelenmarkten laat zich ook voelen op de oliemarkten. Door de vrees voor een lagere vraag en dus een nieuw overaanbod kreeg de olieprijs klappen. Voor een vat Noordzee-olie werd gisteravond in Londen 62,29 dollar betaald, ruim 6,7% minder dan maandag. Dat is het laagste peil sinds december 2017 en 30% lager dan begin oktober. Toen werd ruim 85 dollar per vat betaald, en werd al gewaarschuwd voor een prijs van 100 dollar. De forse prijsdaling zal voelbaar worden aan de pomp, al is het maar de vraag of dat lang zal aanhouden. Begin december komen de OPEC-leden bijeen om de situatie te bespreken. Achter de schermen worden de violen gestemd om een productiebeperking af te spreken, zodat de prijsval wordt gestopt.

