Olieprijs in de lift aan vooravond OPEC-top 06 december 2018

De prijs voor een vat Noordzee-olie steeg gisteravond tot bijna 63 dollar per vat. Oliehandelaars verwachten dat het oliekartel OPEC op zijn vergadering in Wenen, die vandaag begint, een productiebeperking zal aankondigen vanaf 2019. Gisteravond leek het oliekartel af te stevenen op minstens 1,3 miljoen vaten per dag minder. Ook Rusland, dat geen OPEC-lid is, zou bereid zijn om de oliekraan wat dicht te draaien.

