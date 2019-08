Exclusief voor abonnees Olga (17), nieuw gezicht van het anti-Poetinprotest 02 augustus 2019

Het Russische protest tegen president Vladimir Poetin heeft een nieuw gezicht: Olga Misik. Het 17-jarige schoolmeisje wist zaterdag tijdens een woelige betoging tegen de regering in Moskou in haar eentje de oproerpolitie stil te krijgen. Dat deed ze simpelweg door voor een rij agenten op de grond te gaan zitten en uit de Russische grondwet een passage voor te lezen over het recht op vreedzaam protest. "Ik heb onze grondwettelijke rechten voorgelezen, om hen erop te wijzen dat wat daar gebeurde illegaal is." Het protest werd immers hardhandig uit elkaar gedreven. De tiener werd achteraf gearresteerd en pas de volgende dag vrijgelaten. Binnenkort moet ze voor de rechter verschijnen, wegens het deelnemen aan een niet-toegelaten demonstratie. (SPK)

