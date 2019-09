Exclusief voor abonnees Oktoberfest van start met incidentjes 23 september 2019

00u00 0

Het grootste bierfeest ter wereld is dit weekend weer begonnen. Tienduizenden dorstigen trokken naar de biertenten in München voor de 186ste editie van het Oktoberfest. Een feest van tradities is het, met mannen in lederhosen en vrouwen in vastgesnoerde dirndljurkjes. Vorig jaar ging er ongeveer 7,5 miljoen liter door de kelen bij 6 miljoen bezoekers, en ook dit jaar begon dus met een overrompeling. Dat zorgde voor enkele kleine incidenten: een Nederlander sloeg een Duitser met een bierpul in het gezicht, twee zakkenrollers werden gearresteerd en één man werd opgepakt omdat hij een bediende bij haar borst had gegrepen. Drank in de man, wijsheid in de kan. Het feest duurt nog tot 6 oktober.

