Exclusief voor abonnees Okon wil coach in Europa worden 22 april 2020

Paul Okon (47) is in het land. De voormalige Gouden Schoen wil als T1 aan de slag in Europa en koos België als uitvalsbasis. In Australië was hij al trainer bij nationale jeugdploegen en eersteklasser Central Coast Mariners. Sinds 2018 was hij analist. Okon wil niks uitsluiten: "Dat zou hautain zijn. Ik wil over elk aanbod op elk niveau nadenken." Lees het integrale gesprek op HLN.be. (PJC)