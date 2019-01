Okaka van Watford naar Udinese 09 januari 2019

Ex-Anderlecht-spits Stefano Okaka gaat op huurbasis van het Engelse Watford naar het Italiaanse Udinese. Een donderslag bij heldere hemel - niet dus. De twee clubs zijn in handen van de familie Pozzo, een nauwe zakenpartner van de heer M. Bayat. Het is dan ook geen toeval dat Okaka in Udine met Bram Nuytinck en Lukasz Teodorczyck twee ex-ploegmaats van Anderlecht tegen het lijf loopt van in de periode toen Bayat huismakelaar van paars-wit was. In Engeland kon Okaka nooit overtuigen. Dit seizoen speelde hij amper 22 minuten competitievoetbal. (NVK)