OHL won de topper in 1B tegen titelfavoriet Beerschot met 3-0. In de eerste helft hadden de bezoekers liefst 73% balbezit, maar zij konden nauwelijks dreigen. Een veel efficiënter OHL leidde na 25 minuten al met 2-0 na prachtgoals van Kotysch en Maertens. Beerschot trachtte meteen na de rust iets tegen te doen en had pech toen Kotysch een schot van Saint Louis tegen de eigen paal kopte. Henry kopte de 3-0 binnen. (HML)