Exclusief voor abonnees OHL 22 augustus 2019

00u00 0

- Olivier Myny liep in die wedstrijd een zware addutorenblessure op en is zes tot acht weken out. Ook Mbombo die op training herviel in zijn enkelblessure is niet inzetbaar in de bekerpartij tegen Wetteren. Hubert (hamstrings) is wel hersteld en behoort tot de ruime selectie. Net als doelman Keet die nu toch speelgerechtigd is, en de jongste nieuwkomer Ngawa, die dinsdag 65 minuten meespeelde met de 'aspiranten' die met 1-6-wonnen bij derde-amateurclub Bornem, na goals van Allemeersch (2x), Lemti, Sowah, Gayé en Mertens. (HML)