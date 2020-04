Exclusief voor abonnees OHL wil profclubs laten stemmen over 1B-finale 23 april 2020

OH Leuven heeft bedongen dat alle 24 profclubs op maandag 27 april moeten stemmen over het al dan niet spelen van de return van de 1B-finale. Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling - enkel over het voortzetten of niet van 1A moest elk lid van de Pro League een stem uitbrengen. De Leuvenaars vragen de clubs om stelling in te nemen: "Als er in 1A om veiligheidsredenen niet gevoetbald kan worden, waarom zou dat dan wel in 1B kunnen?", klinkt het aan Den Dreef. OHL en Beerschot hopen alvast samen te stijgen naar 1A, maar dan dient de competitieformat aangepast. Afwachten of er maandag nieuws uit de bus komt, wat door de licentieproblematiek normaal gezien niet het geval zal zijn. Pas op 8 mei weten Standard, KV Oostende en Moeskroen of ze volgend seizoen nog in het betaalde voetbal aan de slag kunnen. (TTV)

