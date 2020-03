Exclusief voor abonnees OHL 'traint' spelers online en via skype 24 maart 2020

Tot duidelijk is wanneer de terugwedstrijd van de promotiefinale in 1B gespeeld wordt, blijven de spelers van OH Leuven individuele trainingsschema's afwerken. De staf volgt die online op en heeft via Skype frequent contact met de spelers. De buitenlandse spelers van OHL bleven allemaal in ons land. (HML)