OHL pakt periodetitel in 1B

Feest in Leuven, OHL staat op één wedstrijd van de terugkeer naar 1A. OHL heeft zich gisterenavond verzekerd van de eerste periodetitel. In een rechtstreeks duel met Virton trok OHL aan het langste eind en wipte het over de Luxemburgers. De Leuvenaars hadden aan een goal van topschutter Thomas Henry genoeg voor de belangrijke zege. Dankzij die eerste periodetitel is OHL op het einde van het seizoen ook zeker van een finaleplek in de wedstrijd voor de promotie naar 1A. Iets voor het uur legde scheidsrechter De Cremer de partij even stil nadat supporters van Virton een bekertje bier hadden gegooid naar de assistent-scheidsrechter. Na vijf minuten werd de partij opnieuw hervat en er deden zich geen incidenten meer voor. Volgende week buigt de Geschillencommissie zich nog over OHL - Union, de wedstrijd die vorig weekend werd stilgelegd na een stroompanne. Wat die uitspraak ook moge zijn, OHL is zeker van de eerste periode. (KDZ)

