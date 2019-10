Exclusief voor abonnees OHL onderuit, Virton leider 14 oktober 2019

00u00 0

Tweede wedstrijd zonder Frank Vercauteren bij OHL, tweede nederlaag. Rode lantaarn Roeselare bleek zowaar te sterk. Meer nog: bij de rust stond het al 3-0 op Schiervelde. Pas in de blessuretijd kon Henry milderen. Eindstand: 3-1. Zo tuimelt OHL ook van de leidersplaats. De verrassende nieuwe koploper heet Excelsior Virton. Vorig seizoen promoveerde de club uit Luxemburg pas uit de amateurreeksen. Afgelopen weekend toonde Virton zich sterker dan Lommel (1-0). Union had nog haasje-over kunnen spelen voor de eerste plaats -tot in de 91ste minuut was dat ook het geval op Daknam. Haugen had de bezoekers op voorsprong gezet en had massa's kansen op nog een goal, maar speelde het dramatisch uit. Lokeren sleepte in blessuretijd vanop nog een onverdiend punt uit de brand. Beridze faalde niet vanop de stip.(MVS/NVK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen

Meer over OHL

sport

sportdiscipline

voetbal

Luxemburg

Henry

Daknam

Beridze