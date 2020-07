Exclusief voor abonnees OHL maakt van eindecontractspelers 'testers' 02 juli 2020

00u00 0

Bijna vier maanden na de heenmatch van de promotiefinale op het Kiel, speelde OH Leuven een eerste oefenmatch in het voortuitzicht van de return tegen Beerschot op 2 augustus aan Den Dreef. Het werd een opwarmertje tegen eersteprovincialer Bierbeek: 4-0. Henry (2), Perbet en Raemaekers scoorden. De wedstrijd werd achter gesloten deuren gespeeld. Opmerkelijk: acht spelers die einde contract zijn, traden als 'testers' aan in afwachting dat zij een nieuw - eventueel tijdelijk - contract tekenen: Perbet, die mogelijk definitief van Charleroi naar OHL verhuist, en verder Keet, Schuermans, Tshimanga, Kotysch, Hubert, Aguémon en Croizet. Zaterdag begint voor OHL het serieuze werk, met een oefenpartij tegen Club Brugge. (HML)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen