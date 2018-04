OHL-klacht tegen ref Van Driessche 19 april 2018

00u00 0

OHL voelde zich dinsdag in Kortrijk onrecht aangedaan door ref Bram Van Driessche en besliste een klacht in te dienen bij scheidsrechtersbaas Johan Verbist. "Hiermee willen we een krachtig signaal geven dat we play-off 2 serieus nemen en dat wij onze kansen op een eerlijke manier willen verdedigen", klinkt het in een persmededeling. "We willen een eerlijke kans krijgen in play-off 2 en dit was dinsdagavond overduidelijk niet het geval. We verwachten een duidelijk statement van Johan Verbist." (HML)