OHL en Westerlo op kop in 1B...

OH Leuven blijft het goed doen in 1B. Zaterdag gingen de Leuvenaars over Roeselare. OHL kwam in de eerste minuut al op voorsprong met een doelpunt van Sowah, Maertens verdubbelde niet veel later. Opnieuw Maertens legde de ruststand vast. In de tweede helft ging de voet van het gaspedaal, Mbombo zorgde een kwartier voor tijd nog voor 4-0. OH Leuven blijft zo knap mee aan de leiding in 1B. Een plaats die ze delen met verrassing Westerlo - beide ploegen hebben 12 op 15. De Kemphanen waren te sterk voor Beerschot (2-0). Tien minuten voor de rust kwam Westerlo op voorsprong met een strafschopdoelpunt van Brüls. Petrov verdubbelde in de tweede helft. Beerschot kon geen vuist meer maken en volgt nu op vijf punten van het leidersduo.Union volgt op twee punten, zij speelden vrijdagavond gelijk tegen Lommel.

