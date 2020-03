Exclusief voor abonnees OHL: 18 miljoen verlies in 1,5 jaar 20 maart 2020

In anderhalf jaar tijd stapelde OHL liefst 18 miljoen euro verlies op. Uit de jaarrekening voor 2018 blijkt dat OHL 10,2 miljoen in het rood ging. In de eerste helft van 2019 kwam daar 7,9 miljoen verlies bij. Persverantwoordelijke Roel Van Olmen verklaart de uitgaven door de investeringen van de Thaise eigenaar. Door de degradatiestrijd vorig seizoen kende OHL ook wel minder inkomsten, en het ontslag van coach Nigel Pearson en de komst van vervangers Frank Vercauteren en Vincent Euvrard bleken duur. De spelersloonkost bij OHL weegt zwaar, ook telt OHL ruim twintig stafleden. De Thaise voorzitter past alle verliezen bij. Zo zette hij vorig jaar 10,7 miljoen euro schulden om in een kapitaalsverhoging. De licentiecommissie gaf nog geen positief advies voor OHL. De club zal aan verstrengde waarborgen moeten voldoen om de financiële continuïteit volgend seizoen te garanderen. (HML)

