Oh, oh, Oprah!

Oprah Winfrey kreeg een oeuvreprijs en werd dé ster van de avond. Bevlogen, enthousiast en met de oprechtheid die van haar de koningin der talkshows maakte, gaf ze de speech van haar leven. Dat ze zo vaak verhalen had gehoord van seksueel misbruik en discriminatie. Dat niemand zich alleen moest voelen. En dat er betere dagen kwamen. Meteen reageerde Twitter met #Oprah 2020. Of dat realistisch is, Oprah in het Oval Office? De vraag is haar vaker gesteld, en altijd klonk het resoluut 'nee'. Maar goede vrienden zeiden gisteren aan een CNN-journalist dat ze serieus overweegt om zich voor de verkiezingen van 2020 wel kandidaat te stellen. Ook haar partner liet uitschijnen dat het "een optie" is. Voor huidig president Donald Trump is ze alleszins welkom. "Wij kijken uit naar de uitdaging, of dat nu met Oprah is of met iemand anders", zei de woordvoerder van het Witte Huis.

