OH LEUVEN 19 juni 2020

Marc Brys leidde gisteren zijn eerste training als coach. Door de corona-veiligheidsmaatregelen blijft het voorlopig bij één doorgedreven oefensessie per dag. De kern is verdeeld in twee groepen en traint op vier oefenvelden. Naast Henkinet, die bij zijn toekomstige club Standard meetraint, was ook AA Gent-huurling Van den Bergh afwezig, om onduidelijke redenen. (HML)