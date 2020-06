Exclusief voor abonnees OH Leuven 13 juni 2020

overweegt voor de return van de promotiefinale tegen Beerschot enkele van zijn sterkste dertien eindecontractspelers, zoals Schuermans en Aguémon, een nieuw jaarcontract aan te bieden. De club gaat na of de Belgische wetgeving de mogelijkheid biedt om andere eindecontractspelers een kortlopende verbintenis voor twee maanden aan te bieden. De FIFA zette daarvoor donderdag het licht op groen, maar in België vraagt dat een aanpassing van de cao. Spits Perbet, gehuurd van Charleroi, staat in de belangstelling van 1B-club Union. (HML)