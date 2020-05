Exclusief voor abonnees OH Leuven voelt zich "bij het pietje" genomen 18 mei 2020

00u00 0

Ze zijn naar eigen zeggen "gedegouteerd" na de Algemene Vergadering van de Pro League van vrijdagavond. Zaterdag gaf CEO Peter Willems van OHL meer duiding. Vooral de werkgroep moest het ontgelden. "Ze hebben wekenlang gewerkt, maar vooral ruzie gemaakt om tot niets te komen. Zelfs in het voorstel om 1A uit te breiden tot achttien clubs, stonden rare dingen. In ruil voor een plaats in 1A, moesten Beerschot en OHL gedurende drie jaar afzien van de televisiegelden voor 1A. Bij de Pro League hebben ze de mond vol over collegialiteit en solidariteit. Maar het is ieder voor zich."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen