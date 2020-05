Exclusief voor abonnees OH Leuven "Gezondheid spelers primeert, maar niet voor Beerschot en wij" WIE VAN DEZE TWEE PROMOVEERT? OF PROFITEERT WESTERLO? 16 mei 2020

00u00 0

"Er lagen betere scenario's op tafel." Bij OH Leuven nemen ze akte van de beslissing op de Algemene Vergadering van de Pro League. "We hebben altijd gezegd dat we de voorkeur gaven om de promotie op het veld te behalen. Maar we hadden gehoopt dat de corona-epidemie ook in het voetbal aanleiding zou geven tot solidariteit. Helaas. Samen met Beerschot zijn wij blijkbaar de enige ploeg waar de gezondheid van de spelers niet primeert." OHL laat ook weten dat het "onder geen beding het scenario zal aanvaarden waarin Westerlo in onze plaats zou promoveren".

