OH Leuven 4 KV Mechelen 4

Mertens en Schoofs trakteerden het talrijke publiek meteen op twee fantastische doelpunten - allebei knalden ze de bal vanop afstand in de kruising. Nog voor de rust kon OHL uitlopen tot 3-1 dankzij een kopbalgoal van Kotysch en een overtuigende Gilis. In de tweede helft leek Malinwa af te stevenen op een blamage toen Henry vanop de stip het vierde Leuvense doelpunt maakte. Mechelen-coach Vrancken greep na een uur spelen in en bracht acht youngsters tussen de lijnen. Zij zetten de scheve situatie in het laatste halfuur nog recht via Boni, Togui en Vranckx. (ABD)

