Exclusief voor abonnees Ogier wint "race die nooit had mogen gereden worden" 16 maart 2020

De WRC Rally in Mexico, het laatste grote autosportevenement in maanden, werd zaterdagavond vroegtijdig beëindigd door de uitbraak van het coronavirus. Sébastien Ogier pakte zijn zesde zege in Mexico, zijn eerste voor Toyota en meteen ook de leiding in het WK. Een WK dat nu on hold gaat tot op zijn minst Portugal eind mei en waarschijnlijk zelfs tot Kenia in juli.

