Ogier wint in Mexico, Neuville vierde 11 maart 2019

De Rally van Mexico ging naar Sébastien Ogier, die er zijn 45ste WK-zege ooit behaalde. Ogier wipt met die zege over Thierry Neuville naar de tweede plaats in het WK, achter de leider Ott Tänak die in zijn Toyota Yaris WRC tweede werd. Ogier pakte in Mexico 30 op 30 met een fenomenale Powerstage. Mexico werd een afvallingswedstrijd en dat vooral in het voordeel van Thierry Neuville (Hyundai). Neuville verloor in de eerste KP meteen driekwart van een minuut en schoof vervolgens plaats na plaats op als gevolg van problemen bij de concurrentie. Hij werd nog vierde. In het WK leidt Tänak met 65 punten, voor Ogier met 61 punten en Neuville (55). (JCA)

