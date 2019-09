Exclusief voor abonnees Ogier wint eindelijk weer, Neuville achtste 16 september 2019

00u00 0

Rally

Sébastien Ogier (Citroën) heeft de Rally van Turkije, de elfde manche van het WRC 2019, gewonnen. De Franse wereldkampioen ging zijn teamgenoot Esapekka Lappi vooraf. Thierry Neuville werd achtste. Ogier stond 'droog' sinds Mexico in maart. Voor Citroën werd het een triomftocht met een mooie tweede plaats voor de jonge Fin Esapekka Lappi. De derde plaats was voor Andreas Mikkelsen. Die moet de laatste wedstrijden overigens niet meer onderdoen voor kopman Thierry Neuville. Ogier komt na zijn zege weer op de tweede plek in het WK, op 17 punten van de Est Ott Tänak, die na technische problemen enkel de vijf punten van de powerstage kon scoren. Neuville is nu derde in het WK, op dertig punten van de Est in de Toyota. (JCA)

