Ogier out, Neuville kan (nog) niet profiteren

WK - RALLY VAN SARDINIË 15 juni 2019

00u00 0

De eerste volledige dag van de rally van Sardinië was een zoveelste bewijs van de onvoorspelbaarheid van het WK rally. In zeer warme condities en op een zware ondergrond gingen diverse toppers in de fout. Sébastien Ogier (Citroën) moest de wedstrijd verlaten nadat hij de ophanging van zijn Citroën tegen een rotsblok stuk reed. Leider Jari-Matti Latvala ging in zijn Toyota over kop en mag ook een kruis over zijn kansen maken. En ook Thierry Neuville kwam niet ongeschonden uit de openingsdag. De winstkansen van onze landgenoot in de Hyundai kregen een ferme deuk na diverse moeilijke momenten.

