Exclusief voor abonnees Ogier leidt, Neuville sterk WK RALLY • MEXICO 14 maart 2020

Ondanks alle afgelastingen van autosportwedstrijden gaat de WRC in Mexico door. De derde manche van het WK heeft zelfs... Corona als eventsponsor. Het wordt wel de laatste rally voor het WK voor enkele maanden, want de volgende manche, eind april in Argentinië is afgelast, terwijl Chili eerder al van de kalender was verwijderd. We zien Neuville en co pas terug eind mei in Portugal, áls het virus tegen dan de wereld uit is.

