Exclusief voor abonnees Ogier, Evans en Rovanperä naar Toyota 28 november 2019

00u00 0

De transfersoap in het WK rally gaat verder, met de aankondiging van de samenwerking tussen Sébastien Ogier en Toyota Gazoo Racing. De Fransman zal een gooi doen naar de wereldtitel in 2020. Naast hem zien we Elfyn Evans, die M-Sport en Ford verlaat voor Toyota, en één van de toptalenten in het WK-rally, Kalle Rovanperä. De WRC2-kampioen komt over van Skoda Motorsport en de R5-wagens en zal zich in eerste instantie de WRC-wagen eigen moeten maken. Ogier liet weten dat er al in 2016 onderhandeld werd met de Japanse constructeur. Nu de kogel door de kerk is, kan hij zich verheugen op een samenwerking met zijn jeugdidool, viervoudig wereldkampioen Tommi Makinen, teambaas bij Toyota. Wie Elfyn Evans zal vervangen bij M-Sport Ford of wat er met Breen, Lappi, Latvala, Meeke of Mikkelsen zal gebeuren, is niet zeker. Mogelijk vinden één of twee van hen de weg naar Ford en voor de overige rijders wacht een seizoen WRC2 of het rallypensioen. (JCA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu