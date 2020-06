Exclusief voor abonnees Ofwel te traag, ofwel te streng TEST & TRACE 09 juni 2020

Ons land was te traag met de uitbouw van contactonderzoek. Al in het allereerste rapport van de GEES wijst de expertengroep op het cruciale belang van een breed netwerk aan contactonderzoekers. "Het is essentieel dat er zo snel mogelijk op grote schaal aan contactonderzoek gedaan kan worden, daarvoor hebben we ongeveer tweeduizend mensen nodig. De rekrutering moet zo snel mogelijk starten en het doel moet zijn om klaar te zijn vóór de eerste fase van start gaat." Het is op dat moment 14 april en de eerste fase van de exitstrategie werd voorzien op 4 mei. De Vlaamse overheid haalde de deadline van de GEES niet. Pas één week later, op 11 mei, zat het contactonderzoek op de rails. En dan nog verliepen die eerste dagen met vallen en opstaan, ondanks het pilootproject dat eraan vooraf was gegaan.

