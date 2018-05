Officiële huwelijksfoto's zijn het werk van Poolse prins 22 mei 2018

Ook voor de zes bruidsmeisjes en vier bruidsjongens was het de dag van hun leven, zo blijkt uit deze officiële foto - één van de drie die gisteren werden vrijgegeven. Fotograaf was Alexi Lubomirski. Hij is de zoon van een Peruviaans-Britse moeder en een Pools-Franse vader, die zelf een prinselijke titel zou kunnen claimen: hij stamt af van een vijf eeuwen oude Poolse dynastie.

