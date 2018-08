Officieel: Sainz tekent bij McLaren 17 augustus 2018

00u00 0

Carlos Sainz Jr. verhuist van Renault F1 naar McLaren. Sainz was dit jaar door Red Bull aan Renault uitgeleend en gaat nu dus Fernando Alonso vervangen, die zijn helm in de F1 aan de haak hangt. De Spanjaard toont zich uiteraard verheugd over zijn transfer naar McLaren, al blijft de vraag hoe competitief het Britse team zal zijn volgend jaar. Naast Sainz is er uiteraard maar plaats voor één andere rijder. Naast Stoffel Vandoorne circuleren ook de namen van Esteban Ocon, Lando Norris en mogelijk zelfs Kimi Räikkönen om volgend seizoen in de McLaren plaats te nemen. (JCA)