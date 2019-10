Exclusief voor abonnees Officieel: KVM-bestuurders naar de rechter 16 oktober 2019

Zoals u vorige week al kon lezen in deze krant, trekken Stefaan Vanroy, Olivier Somers en Johan Timmermans naar de rechtbank. De ex-bestuurders van KV Mechelen willen hun naam zuiveren na de uitspraak van het BAS, dat hen schuldig bevond van matchfixing. Ook Dejan Veljkovic zet dezelfde stap. De bond legde hem een schorsing op van tien jaar, waardoor hij geen makelaar meer kan zijn in België. Dat wil de Servische spijtoptant dus terugdraaien. Als het viertal gelijk krijgt, wordt de uitspraak die het BAS over hen geveld had vernietigd. De zaak zal op 28 oktober voorkomen. (NVK)