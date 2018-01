Officieel: griepepidemie is gestart 25 januari 2018

België kreunt officieel onder een griepepidemie. Voor de tweede week op rij is immers de drempel van 141 consultaties per 100.000 inwoners overschreden. De intensiteit van de epidemie is vooralsnog matig, stelt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, al neemt ze wel toe. Zo trokken in de tweede week van januari 160 per 100.000 Belgen naar de dokter met griepsymptomen, terwijl dat er tussen 15 en 21 januari al 226 waren. Een 'normaal' griepseizoen duurt tussen de zes en twaalf weken. Ook het aantal raadplegingen voor luchtweginfecties neemt intussen toe, vooral bij kinderen.