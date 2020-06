Exclusief voor abonnees Officieel geen enkele Covid-19-dode meer in Spanje 03 juni 2020

Spanje heeft voor de tweede dag op rij geen enkel Covid-19-overlijden meer gemeld. Het officiële dodental blijft er op 27.127 staan. Er kwamen ook maar 137 besmettingen bij, wat het totaal op 239.932 brengt. Spanje is één van de zwaarst getroffen landen, maar de afgelopen weken lopen de cijfers spectaculair terug. Of de sterftecijfers ook kloppen, is twijfelachtig. Mogelijk zijn er duizenden mensen méér omgekomen dan de statistieken beweren. Zo stierven tussen 1 maart en 12 mei 43.295 Spanjaarden meer dan in dezelfde periode vorig jaar, schrijft de krant 'El País'. Dat zijn er 16.168 meer dan de officiële dodentol van corona. In realiteit lag de ziekte in veel gevallen wél aan de basis, zo wordt vermoed.

