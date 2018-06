Officieel: Fellaini tot 2020 bij Man United 30 juni 2018

00u00 0

"I am very happy here." En dus heeft Marouane Fellaini (30) zoals aangekondigd de beslissing genomen om zijn aflopend contract bij Manchester United met twee jaar te verlengen, plus optie. Een smeekbede van zijn coach José Mourinho overtuigde hem, naast de aangepaste duur van de overeenkomst. "Ik ben blij dat ik een speler van Manchester United blijf", reageerde Fellaini op zijn Instagram. "Ik nam deze beslissing ook omdat ik voel dat deze club onder José nog veel wil bereiken." Waarna de middenvelder zich uitdrukkelijk tot Mourinho richtte. "Ik wil in het bijzonder José bedanken voor het vertrouwen hij altijd in mij gehad heeft. Mijn focus ligt nu bij het WK, maar ik kijk al uit naar een succesvol seizoen." (NP)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN