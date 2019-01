Officieel: Batshuayi moet weg bij Valencia 11 januari 2019

Er is geen weg meer terug. 'Batsman' vliegt buiten bij Valencia. De huurovereenkomst van Michy Batshuayi (25) wordt de komende dagen verbroken. De Spaanse club speurt samen met Chelsea naar een nieuwe club die hem de komende zes maanden mag lenen. Onder andere Galatasaray, Monaco, Everton, Marseille en Crystal Palace zien wel iets in hem. "De speler weet dat hij moet vertrekken", zegt Mateu Alemany, de technisch directeur van Valencia. "We hopen, voor zijn eigen goed, dat we snel een oplossing vinden. We onderhandelen met verschillende clubs. Hij vertrekt. De beslissing is genomen." Batshuayi clashte met coach Marcelino. De Rode Duivel had vorige week aangegeven dat hij graag wou blijven. Zijn trainer gaf hem nog een laatste kans, maar die verknalde hij in de bekermatch op Gijon. (KTH)

