Offensieve versterking gezocht 03 januari 2019

00u00 0

Waasland-Beveren is op zoek naar een offensieve middenvelder en een spits. Concrete namen zijn nog niet in beeld. Deze winter mogelijk op weg naar andere oorden zijn floptransfers Lamine Ndao (de Senegalese aanvaller is ongelukkig in ons land) en Abdullah (loopt al weken ongemotiveerd rond). De Deen Tobias Salquist vertrekt naar het Noorse Lillestrøm.