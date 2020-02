Exclusief voor abonnees Offday 28 februari 2020

Toen Manchester United-aanvaller Daniel James rond minuut 20 op het Brugse doel trapte, werd de bal weggedoken. Knappe save. Alleen niet van Simon Mignolet, maar van Simon Deli. Penalty én rood. Club kon het tij niet meer keren en leed een pijnlijke forfaitnederlaag. Eerder op de avond had ook AA Gent de Europa League al moeten verlaten, zij het met opgeheven hoofd. Goudhaantje Jonathan David deed de Buffalo's even dromen, maar Justin Kluivert bracht AS Roma vier minuten later weer langszij.

