Offday voor Cant 28 oktober 2019

Sanne Cant (29) krijgt de motor voorlopig niet aan de praat. De wereldkampioene, die dit seizoen nog niet kon winnen, kwam gisteren in Gavere ten val tijdens de opwarming: dat leek onschuldig, maar tijdens de koers blokkeerde haar bekken. "Ik had geen macht in de benen", vertelde Cant, die zich zal laten behandelen door een osteopaat. Onze landgenote eindigde uiteindelijk veertiende op meer dan drie minuten.